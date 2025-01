Governo e forças de segurança regressam às negociações

As reuniões desta segunda-feira são com as duas associações da Guarda Nacional Republicana e com os três sindicatos da Polícia de Segurança Pública que assinaram o acordo.Durante a manhã, a ministra Margarida Blasco vai receber a Associação dos Profissionais da Guarda (APG) e a Associação Nacional de Oficiais da Guarda (ANOG) e, à tarde, será a vez do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia (SNOP), Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP) e Sindicato Nacional da Carreira de Chefe da Polícia de Segurança Pública (PSP).Os restantes sindicatos da PSP e associações da GNR que não assinaram o acordo têm reunião marcada com a ministra para o dia 13 de janeiro.