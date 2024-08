Governo esteve em contacto "estreito" com as autoridades da proteção civil

Paulo Rangel, primeiro-ministro em exercício, destaca a colaboração entre o governo e as autoridades de proteção civil desde as primeiras horas, após o sismo de 5.3 na escala de Richter que abalou o país.

O ministro de Estado e Negócios Estrangeiros realçou ainda o facto de não haver danos pessoais ou materiais.



"Olhamos para isto como um teste real no caso de uma catástrofe de maior dimensão", frisou.



Para Paulo Rangel, "a grande preocupação é sabermos se temos capacidade de resposta. Um fenómeno natural com esta intensidade já permite verificar como os meios estão, ou não estão, em prontidão e com capacidade de resposta. Sobre esse ponto de vista, digamos que é uma vantagem colateral de um evento destes, em poder fazer esse teste, de forma real".