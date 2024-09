Governo garante qualidade da água em Aveiro mas admite condicionamentos

"É muito importante que as pessoas percebam que nunca estará em causa a qualidade da água nas nossas torneiras. A água que chegar às nossas torneiras vai ser boa", disse à Lusa Emídio Sousa, após se reunir com autarcas da região de Aveiro cujos municípios foram afetados pelos incêndios, e que poderão sofrer com eventuais arrastamentos de terras com a chuva prevista para os próximos dias.

O governante reuniu-se hoje com os autarcas em Albergaria-a-Velha, na sede da Associação de Municípios do Carvoeiro - Vouga, e adiantou que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) está a tentar evitar o "arrastamento de cinza e de lamas" para a bacia do rio Vouga, antes da captação de Carvoeiro, que prejudique o abastecimento.

Emídio Sousa admitiu que as lamas e cinzas provocadas pelos incêndios e pela chuva poderão "condicionar o abastecimento da água na Região de Aveiro".

"Se a água precisar de um tratamento porque está mais turva, tem mais cinzas, tem mais contaminantes, obviamente que a capacidade de produção da água do Carvoeiro será inferior", explicou.

Assim, o governante pediu aos autarcas que "não se preocupem com a qualidade da água na torneira, mas que procurem reduzir os consumos porque poderá não ser possível produzir tanta água como quanto é necessária".

"Nós, com a APA, já tínhamos previsto na semana passada a construção de uns pequenos açudes em estacaria para segurar as cinzas em caso de chuva. Vai provavelmente acontecer, e viemos cá ver uma forma de otimizar essa intervenção", disse à Lusa.

Na sexta-feira o presidente da APA anunciou uma "intervenção de emergência" nas linhas de água que afluem ao rio Vouga, colocando açudes de madeira para evitar o arrastamento de terras.

O objetivo, frisou, passa por "minimizar aquilo que são as cinzas causadas pelos incêndios sobre a captação de água do Carvoeiro, que abastece toda a região de Aveiro".

Hoje, e segundo Emídio Sousa, a intervenção "terá de ser o mais rápida possível nas três linhas de água que afluem ao rio Vouga, antes da captação de Carvoeiro", estação que "abastece toda a região de Aveiro na parte sul, cerca de 300 mil pessoas".

O governante recomendou ainda a "limpeza das bermas, das valetas, escoamentos de água", porque há o risco de "inundações caso a chuva seja muito intensa".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alertou no domingo para a ocorrência de chuva persistente a partir de terça-feira nas regiões do Norte e do Centro de Portugal continental, sendo forte em especial no litoral e regiões montanhosas.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) aconselhou a adoção de medidas preventivas nas zonas afetadas pelos incêndios devido à chuva prevista para a próxima semana e que poderá causar deslizamento de terras.

De acordo com a ANEPC, as áreas afetadas pelos incêndios rurais ficam sem coberto vegetal e mais expostas e vulneráveis à precipitação.