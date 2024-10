O plano do Governo para a empresa prevê a saída até 250 trabalhadores, através de rescisões por mútuo acordo. Mas, sem financiamento, não há como concretizar este objetivo.

A administração da RTP reclama o pagamento de uma dívida do Estado e também a autorização para contrair um empréstimo e vender património. São propostas apresentadas ao Governo para compensar o fim gradual da publicidade.



O conselho de administração e o conselho de opinião da RTP são esta quarta-feira ouvidos no Parlamento, depois de apresentado o plano do Governo.