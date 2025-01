Grávidas. Redução de 30 por cento nos acessos às urgências

O projeto começou primeiro na região de Lisboa e Vale do Tejo e em Leiria.Num primeiro balanço, o presidente da Comissão Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente confirma à Antena 1 que houve uma redução perto de 30 por cento nos acessos às urgências.Caldas Afonso acredita que vai ser possível alcançar o objetivo de reduzir o acesso às urgências de Obstetrícia e Ginecologia em 40%, dentro do prazo de três meses proposto pela Comissão.

Na região de Lisboa e Vale do Tejo, as urgências obstétricas e ginecológicas só recebem as mulheres que estejam referenciadas pela linha SNS 24, INEM e pelos centros de saúde.







As restantes grávidas têm aconselhamento pela linha SNS ou uma consulta agendada no prazo de 24 horas.