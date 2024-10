Grávidas têm de ligar para a linha SNS antes de irem à urgência

O plano de reorganização para as urgências de obstetrícia/ginecologia e pediatria, hoje apresentado em conferência de imprensa, no Ministério da Saúde, pelo seu coordenador, Alberto Caldas Afonso, recomenda que a grávida que ligue para a Linha SNS 24 e seja triada com a pulseira verde (pouco urgente) será encaminhada para uma consulta aberta hospitalar em 24 horas.

Já a grávida que for triada com pulseira azul (não urgente) será enviada para uma consulta aberta nos cuidados de saúde primários no dia útil seguinte ou para uma consulta normal.

No caso de a grávida se dirigir pelo próprio pé à urgência será aconselhada a ligar para a linha SNS 24. Caso não queira ligar, será observada por um enfermeiro especialista em enfermagem de saúde materna e obstétrica (EESMO), explicou Caldas Afonso.

Há ainda outras situações previstas no fluxograma que preveem o reencaminhamento direto para a urgência de obstetrícia e ginecologia, nomeadamente se a grávida tiver uma carta do médico ou de um enfermeiro especialista, for reencaminhada por uma emergência pré-hospitalar ou se correr risco de vida.

Segundo Caldas Afonso, todos os enfermeiros que estão a fazer o atendimento na linha SNS 24 fazem uma "formação robusta" obrigatória para a triagem e para o fluxograma.

Realçou a importância da disponibilidade da linha "em tempo célere, o que tem acontecido, e um encaminhamento adequado".

O coordenador do plano salientou ainda que é preciso retirar das urgências obstétricas cerca de 45 a 50% das situações que não são consideradas urgentes e que estão a condicionar os recursos humanos.

"São situações muito simples (...) que não faz sentido que vão consumir recursos humanos mais diferenciados que têm que estar vocacionados para aquilo que é a missão daquela unidade, dar a melhor assistência a quem vai ter o seu filho", comentou.