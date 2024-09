Helicóptero de substituição para o INEM ficou em terra por doença do piloto

O turno deveria já ter começado hoje mas foi mais uma vez adiado, mas o Instituto Nacional de Emergência Médica esclareceu os motivos de só a partir da próxima segunda-feira poder, "previsivelmente", providenciar os serviços noturnos de um novo helicóptero de emergência médica.



Um dos aparelhos do INEM sofreu um acidente dia 3 de setembro, em Mondim de Basto, que não fez vítimas, mas deixou o helicóptero inoperacional.



"De acordo com informação que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) recebeu ontem do operador do Serviço de Helicópteros de Emergência Médica, a empresa Avincis, seria possível já a partir de hoje, dia 6 de setembro, colocar equipas de pilotos em Viseu de forma a garantir o funcionamento 24h/dia do helicóptero de emergência médica ali sediado", lembra o comunicado do INEM.



Tal não foi possível devido a doença do piloto escalado para a função, acrescenta. "Contrariamente ao anunciado, o operador comunicou hoje ao INEM que o piloto que iniciaria o turno às 20h informou que iria faltar por motivo de doença, não sendo possível a sua substituição em tempo útil".



"Esta medida visava assegurar mais um helicóptero em período noturno até reposição total do serviço em Macedo de Cavaleiros, o que acontecerá previsivelmente na próxima segunda-feira, dia 9 de setembro, de acordo com a Avincis", refere ainda o texto.



"Recorde-se que o Helicóptero de Emergência Médica sediado em Macedo de Cavaleiros sofreu um acidente em Mondim de Basto, no passado dia 3 de setembro, do qual felizmente não resultaram vítimas", lembra ainda o INEM.



