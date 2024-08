Helicóptero partiu-se em duas partes. Dois dos corpos foram encontrados junto à cauda

O comandante da Capitania do Douro Rui da Silva Lampreia avançou há momentos que dois dos corpos encontrados estavam no interior da aeronave, enquanto os outros dois foram localizados nas imediações.

"A aeronave partiu-se em duas partes. Os outros dois foram encontrados junto à cauda da aeronave", adiantou.



Até às 21h00 decorrem as operações de mergulho, apesar de a visibilidade não estar a facilitar as operações. Amanhã as buscas serão retomadas assim que houver luz do dia. "Mas a nossa prioridade é encontrar hoje" o último GNR desaparecido, afirmou Silva Lampreia.



O comandante avançou ainda que todos os guardas que morreram neste desastre eram da região e estavam na casa dos 30 anos.