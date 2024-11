Hospital Amadora-Sintra. Demitiram-se o diretor de Cirurgia e outros 10 cirurgiões

A Federação Nacional dos Médicos diz que pode haver a necessidade de desviar doentes do Amadora-Sintra para outros hospitais., considerou a presidente da FNAM, argumentando que "ficam em risco os cuidados" prestados à população.Por essa razão, os doentes deste hospital,O Sindicato Independente dos Médicos diz que a capacidade para formar médicos internos em cirurgia geral no Amadora-Sintra fica em risco.", afirmou Nuno Rodrigues, à Antena1.Para o secretário-geral do SIM, o país também perde porque passa a haver "menos vagas de formação para cirurgia geral".A saída terá efeitos a 31 de dezembro e o Hospital garante estar a tentar resolver o problema o mais rápido possível com o apoio da restante equipa.