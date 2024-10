Imigrantes queixam-se de entraves à autorização de residência em Portugal

A Antena 1 visitou o Centro de Atendimento da Estrutura de Missão da AIMA, que entrou em funcionamento no mês passado, na sede da Comunidade Hindu, em Lisboa.

Foi lá que a repórter Oriana Barcelos registou queixas sobre os novos entraves à imigração em Portugal.

Para demonstrar o descontentamento com estas comunidades e contra as novas regras, que limitam o acesso à autorização de residência em Portugal, a maior associação de imigrantes do país convocou uma manifestação para esta sexta-feira em Lisboa.A Solidariedade Imigrante, que tem 150 mil associados, marcou um protesto em frente ao Parlamento, para exigir o regresso das manifestações de interesse.

Para a tarde está marcada uma manifestação em frente à Assembleia da República. O objetivo é exigir que o Governo dê um passo atrás e que reponha a chamada manifestação de interesse, que permitia aos estrangeiros que entravam no país com visto turístico avançar com um processo de regularização, desde que tivessem 12 meses de descontos para a Segurança Social.