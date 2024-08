Incêndio de Montesinho continua ativo, em Vimioso chamas estão "dominadas"

O incêndio no Montesinho "apresenta duas frentes uma delas com cerca de 50 por cento dominada e tem uma outra pequena frente de pequenas dimensões", disse à RTP João Afonso, comandante da Proteção Civil, explicando que as condições do terreno dificultam o combate.







Contudo, uma das frentes "evolui numa escarpa completamente inacessível a meios terrestres e a veículos, portanto a única possibilidade de combate que nos é permitida nesta frente, com grande esforço, é pessoal apoiado com muita dificuldade e apoiado por meios terrestres", explica. Apesar dos momentos de tensão vividos pela população na última madrugada, o comandante da Proteção Civil explica que o alarme foi criado pela própria noite e luminosidade das frentes de incêndio" e garante que "a situação esteve sempre controlada e nunca houve um risco presente para a comunidade", uma vez que se trata de "um local completamente isolado".

Incêndio em Vimioso encontra-se dominado



Sobre o outro incêndio no município de Bragança, em Vimioso, o comandante da Proteção Civil disse que "o incêndio encontra-se dominado com todos os meios que se mantêm no local para o trabalho de rescaldo e de vigilância para evitar qualquer reacendimento".







O combate deste incêndio decorreu em "condições muitíssimo desfavoráveis", mas graças ao "esforço de todos os operacionais foi possível salvaguardar uma localidade" que esteve ameaçada por uma das frentes que atingiu o perímetro urbano criando o pânico da população, explica o comandante.



Apesar do aparente controlo dos incêndios os meios de combate vão continuar no local para evitar o reacendimento.