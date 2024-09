Incêndio na Amora. Meios continuam no terreno atentos a possíveis reativações

Sérgio Moura, comandante sub regional da península de Setúbal, indicou que continuam vários meios no terreno, distribuídos ao longo de todo o perímetro do incêndio.

Em declarações à RTP, indica que o incêndio foi dominado às 2h55, mas mantêm-se no terreno mais de 460 operacionais e cerca de 160 meios terrestres.



Vão ficar atentos a eventuais reativações durante o dia, até porque se prevê que seja novamente um dia de vento forte.



Três bombeiros ficaram com ferimentos ligeiros no incêndio de quarta-feira, dois bombeiros por exaustão e outro por trauma ligeiro no membro inferior.