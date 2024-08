Incêndio na Madeira. Bombeiros com dificuldades no combate às chamas em Paul de Serra

Já as encostas neste local são "muito íngremes" e dificultam a proximidade adequada no combate às chamas no terreno. Ainda está a ser possível utilizar um meio aéreo nesta frente.



No entanto, António Nunes espera uma situação mais calma nas próximas horas, uma vez que as temperaturas descem de forma acentuada nesta zona da ilha durante a noite.



Já o combate às chamas no Curral das Freiras acontece numa zona com poucos acessos para homens e viaturas e em que intervenção por meio aéreo também não é fácil.



O responsável salienta que a frente de Curral das Freiras estava sob vigilância, mas que a temperatura e o vento podem sempre levar a reacendimentos.



António Nunes compreende a apreensão daquela população, lembrando que a evacuação nos últimos dias se deveu à quantidade de fumo no local.



As autoridades estão a avaliar se será necessário voltar a fazer o mesmo, ainda que considere "prematuro" fazer essa análise.