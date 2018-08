25 de agosto de 1988: Lisboa acorda com o Chiado a arder





Aquele dia ficou para a história da capital e do país. Definida pelos jornais e na televisão como “a pior tragédia em Lisboa desde o terramoto de 1755”, a ocorrer precisamente às portas da Baixa Pombalina, mas também recordada como o primeiro grande acontecimento mediático, com repórteres in loco, onde tudo aconteceu.









As imagens do Chiado a arder



João Ramos de Almeida, na altura jornalista do Diário de Lisboa, recolheu imagens que aqui expomos, três décadas depois.









Os depoimentos



Mário Aleixo e João Ramos de Almeida eram jornalistas e estavam a trabalhar naquele dia 25 de agosto de 1988. Contam à RTP como viveram aquele dia.











O filme dos acontecimentos



Morreram duas pessoas no incêndio do Chiado, 50 ficaram feridas e cinco famílias perderam a casa. Recordamos hoje esses momentos, numa reportagem onde os protagonistas da altura falam de um cenário dantesco e das dificuldades de controlar as chamas.







Siza Vieira. O responsável da reconstrução



O arquiteto Siza Vieira foi o responsável pela reabilitação do Chiado após o incêndio de Agosto de 1988. A zona foi recuperada seguindo a traça pombalina da baixa. Tratou-se de uma imposição da Câmara Municipal de Lisboa, mas Siza concordou com ela.