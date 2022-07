Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo ao minuto a evolução dos incêndios em Portugal

08h35 - Incêndio de Chaves dominado a 90%







08h20 - País a laranja e amarelo







O Instituto Português do Mar e da Atmosfera não prevê para hoje avisos vermelhos.



Na maioria do país, vigoram avisos laranja e amrelo. O litoral está no verde.



Para o Algarve não há qualquer aviso meteorológico.





A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil apelava sábado apesar disso ao comportamento exemplar de todas as pessoas.



Avisava que as condições para incêndios continuam a ser extremas, apesar das temperaturas terem baixado um pouco.



08h10 - Presidente no funeral do piloto André Serra







O funeral do piloto realiza-se, hoje, em Barcarena, no Município de Oeiras





A cerimónia conta com a presença do Presidente da República.



A missa de corpo presente está marcada para o meio dia. O funeral realiza-se pouco depois das 15h00.



Marcelo Rebelo de Sousa já esteve, no velório, na última noite, na Capela Militar de Benfica.



O Chefe de Estado prestou homenagem a André Serra que, antes de pilotar aviões de combate aos incêndios, fez carreira na Força Aérea.





As razões do acidente estão sob investigação.







08h00 - Dominado fogo em Celorico de Basto, Braga



O incêndio que deflagrou no sábado em Celorico de Basto, Chaves, entrou em resolução às 06:45, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.



De acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, mantêm-se no local 78 operacionais apoiados por 24 veículos para assegurarem os trabalhos de consolidação.



O alerta para o incêndio foi dado às 15:48 de sábado.







(agência Lusa)







07h50 - Cerca de 2.000 hectares de área ardida no fogo de Bustelo



O presidente da Câmara de Chaves estimou em 2.000 hectares a área ardida no fogo que deflagrou de Bustelo e que terá tido origem num acidente com o pneu de um camião.



"Não há nenhum ferido a lamentar, quer na população quer nos operacionais e isso, de facto, é muito importante registar", salientou Nuno Vaz.







07h45 - Fogo de Bustelo (Chaves) está 70 a 80% dominado



O incêndio de Bustelo, no concelho de Chaves, está dominado em cerca de 70 a 80% e lavra apenas em povoamento florestal, estando a situação já controlada nas aldeias que estiveram ameaçadas, disse hoje fonte da Proteção Civil.



"Temos os meios todos posicionados, vamos efetuar algumas manobras de combate e consolidação. Estamos a consolidar o rescaldo e ao mesmo tempo a fazer combate", afirmou aos jornalistas o segundo-comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota.



O incêndio começou sexta-feira à tarde em Bustelo, concelho de Chaves, distrito de Vila Real, foi dado como dominado durante a madrugada de sábado, mas à tarde verificou-se uma reativação que ganhou grande dimensão devido ao vento forte e às altas temperaturas.



O fogo aproximou-se de aldeias como Vilela Seca, Vila Meã, Torre de Ervededo, Agrela e Bustelo, e atingiu uma casa de primeira habitação, uma outra habitável, mas onde já não estavam a residir os proprietários idosos, e mais quatro a cinco casas devolutas.



"Em termos do problema maior já passou as aldeias, agora estamos mais tranquilos, estamos a programar os meios e a definir a estratégia para apagarmos o incêndio no meio do povoamento, que é onde ele está ativo", adiantou Artur Mota.



O comandante explicou que, durante a tarde, o incêndio "estava muito espalhado, havia muitas aldeias no seguimento do fogo" e foi, referiu, um "período um bocado complicado".



(agência Lusa)











Ponto da situação