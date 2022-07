Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

9h33 - Incêndio em Chaves a evoluir e com várias reativações



Em Chaves, o incêndio ainda apresenta uma frente ativa "mais complicada" e já surgiram duas reativações "muito fortes e muito intensas", esta manhã. As autoridades estão preocupadas porque este fogo está a estender-se numa zona florestal que abrange várias freguesias.

9h28 - Fogo em Pêro Viseu continua a progredir mas sem casas ou povoações em risco



O incêndio em Pêro Viseu continua a progredir e a lavrar cada vez mais área de mato e a desenvolver-se "cada vez mais". Nesta zona do Fundão a "área de combustão é intensa". Os operacionais no terreno continuam a aguardar pela ajuda dos meios aéreos, visto que o fogo está a estender-se a zonas de difícil acesso.

9h22 - Incêndio do Fundão é o que ainda concentra mais meios



O incêndio do Fundão, aquele que mais meios concentra, está a ceder ao combate e deve ser dado como dominado durante a manhã.

8h43 - Fogo em Murça possui uma frente ativa e lavra em zona sem acessos



O incêndio em Murça e Vila Pouca de Aguiar, no distrito de Vila Real, possui esta manhã uma frente de “12 a 15 quilómetros” e lavra numa zona “sem acessos”, junto ao rio, disse fonte da Proteção Civil, à comunicação social. O segundo-comandante distrital de operações de socorro de Vila Real, Artur Mota, referiu que o fogo, que atinge os dois concelhos, continua ativo.



“Para já, as aldeias estão fora de perigo, mas o incêndio tem sensivelmente entre 12 a 15 quilómetros de frente que está ativa porque não tem acesso, está a arder em direção do rio [Tinhela]. Está de um lado e do outro do rio, em Vila Pouca de Aguiar e em Murça”, afirmou o Artur Mota.



O fogo lavra numa área de “essencialmente de mato”, mas já atingiu também pinhal.



O alerta para este incêndio foi dado pelas 16h40 de domingo, em Cortinhas, numa altura em que lavraram dois fogos em Chaves, também no distrito de Vila Real, o que, num primeiro momento, dificultou a projeção de meio para esta ocorrência. Este fogo evoluiu para Vila Pouca de Aguiar e o alerta foi dado às 19h49, na zona de Vales. Artur Mota referiu que o fogo rodeou as aldeias de Cortinhas e de Vilares e, esta manhã, a “preocupação também é Carvas”.



No início da ocorrência verificaram-se situações de muita preocupação nas aldeias, mas não houve, segundo o comandante, retirada de populares.



“A disponibilidade do combustível é muita e, como tal, todas as casas que o incêndio apanha pela frente ficam em perigo”, apontou.





C/ Lusa







8h35 - Incêndio na região do Fundão com várias reativações



O incêndio que lavra na região do Fundão, esta segunda-feira de manhã, ainda não ameaça habitações nem povoações. Contudo, estão a registar-se várias reativações do fogo e as autoridades esperam dominar a situação com o apoio dos meios aéreos, visto que são áreas de difícil acesso para os bombeiros.

8h29 - Mais de 700 operacionais combatiam quatro fogos ativos ao início da manhã



Mais de 700 operacionais combatiam, às 07h00 desta segunda-feira, quatro incêndios ativos em Portugal continental, sendo o fogo que deflagrou em Fatela, no concelho do Fundão, em Castelo Branco, o que mais meios mobilizava, segundo a proteção civil. De acordo com a página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), combatiam os quatro incêndios em curso 788 operacionais, apoiados por 246 veículos.



O incêndio que mobilizava mais meios era o que deflagrou no concelho do Fundão no domingo à tarde e que se estendeu depois ao concelho vizinho da Covilhã, ambos no distrito de Castelo Branco, com 403 operacionais e 119 veículos.



Também por dominar estava o incêndio que deflagrou às 14h45 de sexta-feira na freguesia de Bustelo, concelho de Chaves, no distrito de Vila Real, e tinha no terreno 169 operacionais, com o apoio de 55 meios terrestres. Ainda em Vila Real, continuava ativo esta manhã o fogo que deflagrou em Cortinhas, concelho de Murça, que estava a ser combatido por 148 operacionais, com o apoio de 51 veículos.



Às 07h00 de hoje, mais de mil operacionais combatiam 31 incêndios - entre fogos em curso, resolução e conclusão - em Portugal continental, com o auxílio de 353 veículos.





C/Lusa







8h10 - Mais de 80 concelhos de dez distritos em perigo máximo

Ao início da manhã, havia quatro incêndios a preocupar as autoridades: em Fatela, no Fundão, distrito de Castelo Branco; no distrito de Vila Real, havia fogos em Bustelo, Chaves, Cortinhas, Murça, e Vales, em Vila Pouca de Aguiar.



No terreno estão 1.141 operacionais, apoiados por 353 viaturas. Em resolução estão dois incêndios e outros 26 estão em fase de conclusão.



O incêndio do Fundão é um dos que mais preocupa os bombeiros nesta altura. No terreno, em Fatela, estão 413 operacionais e 121 viaturas. No domingo, o incêndio chegou à Covilhã e atravessou vários campos agrícolas, incluindo pomares e vinhas. A população juntou-se aos bombeiros no combate.



A noite ajudou o combater o incêndio que lavra no concelho de Chaves. Ainda assim, por precaução, a GNR cortou o acesso a Cambedo. A aldeia que suscitava maior preocupação não chegou a ser evacuada. As chamas rondaram a localidade vizinha de Vilarelho da Raia.



O incêndio em Mafómedes, Baião, destruiu uma zona de área protegida. A aldeia não chegou a estar em risco, mas o fogo andou perto.



Realizou-se no domingo o funeral do piloto que morreu na passada sexta-feira. O presidente da República e o ministro da Administração Interna estiveram na missa de corpo presente, na capela da Força Aérea, em Lisboa.



Espanhóis e franceses debatem-se também com incêndios. Em Gironda, no sudoeste de França, 14 mil pessoas tiveram de ser retiradas de casa. O fogo, que teve início há vários dias, consumiu mais de dez mil hectares, mas começa a dar tréguas. Já em Espanha a maior preocupação é o incêndio que surgiu de madrugada na região de Cáceres, com as chamas a acercarem-se de habitações.

Mais de 80 concelhos de dez distritos de Portugal continental apresentam esta segunda-feira perigo máximo de incêndio rural, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Em perigo máximo estão mais de 80 concelhos dos distritos do Porto, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Castelo Branco e Portalegre.Quase todos os concelhos dos 18 distritos apresentam um perigo máximo, muito elevado ou elevado de incêndio rural.O comandante nacional da Proteção Civil sublinha que a situação continua a ser difícil por causa da seca que potencia os incêndios, pelo que é preciso manter os mesmos cuidados durante todo o verão.Em Pêro Viseu, no concelho do Fundão, viveu-se "uma noite de desassossego, como constatou a equipa de reportagem da RTP no local.