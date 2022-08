Incêndios em Portugal. A situação ao minuto

Acompanhamos neste artigo, ao minuto, a evolução dos incêndios em Portugal.

Mais atualizações

9h04 - Caldas da Rainha. Meios aéreos procuram pontos quentes



Os bombeiros conseguiram dominar as chamas cerca das 4h30 da madrugada desta quinta-feira. O comandante distrital da Proteção Civil de Santarém, David Lobato, adiantou à equipa de reportagem da RTP que há meios aéreos a operar para identificar eventuais pontos quentes.



"Em termos de área ardida estimada, temos à volta de 650 a 700 hectares de povoamento florestar. Não tivemos nenhuma habitação ardida. No início do incêndio, tivemos aqui duas aldeias, Abuxanas e Casais da Atalaia, que estiveram em risco devido à proximidade das chamas, mas com aquilo que foi o trabalho de defesa perimétrica não tivemos nenhuma consequência", adiantou ainda o responsável.

O incêndio das Caldas da Rainha, em Leiria, já está dominado. Durante a madrugada, ainda tinha uma frente ativa, mas pelas 4h25 foi dado como dominado. O vento forte dificultou o combate às chamas, que estiveram no limite de três concelhos. No terreno, estiveram quase 600 operacionais.



Na quarta-feira, um bombeiro morreu no terreno, vítima de ataque cardíaco. Outro operacional ficou ferido, mas sem gravidade.



O incêndio na Serra da Estrela foi entretanto dado como dominado. No terreno, ficaram mais de mil operacionais para trabalhos de consolidação.



O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Jorge Miguel Miranda, alertou ontem, após uma reunião como o ministro da Administração Interna, que o risco de incêndio vai manter-se elevado nas próximas semanas.



O ministro da Administração Interna apela a todas as pessoas para que evitem comportamentos de risco, porque o mês de setembro vai ser complicado. José Luís Carneiro garantiu na quarta-feira que têm estado no terreno todos os meios.

O comandante distrital da Proteção Civil indicou que o dispositivo vai manter-se no terreno, tendo em conta as previsões de vento forte.O Governo tinha dito que os operacionais estavam a usar mal o sistema e o SIRESP admitiu a possibilidade de os utilizadores terem falta de formação, mas os bombeiros rejeitaram as críticas e disseram que tiveram de facto formação.Era este o retrato ao início da madrugada na Serra da Estrela. O incêndio foi dado como dominado pelas 21h30.Apesar de não se identificarem focos de incêndios e de, ao contrário da véspera, não estarem habitações em risco, os bombeiros não desmobilizaram.Vêm aí mais dias com temperaturas elevadas em Portugal Continental. O calor começa a apertar já esta quinta-feira, mas apenas no sábado se prevê o início de uma nova onda de calor, a terceira deste verão.Serão pelo menos seis dias consecutivos com temperaturas cinco graus acima da média para a época.Tempo quente que vai afetar sobretudo as regiões do interior norte e centro, como explica à Antena 1 Pedro Sousa, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.Perto de 30 concelhos dos distritos da Guarda, Viseu, Castelo Branco, Portalegre, Santarém e Faro encontram-se esta quinta-feira sob risco máximo de incêndio, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Prevê-se uma subida da temperatura máxima.Estão em risco muito elevado de incêndio todo o interior Norte e Centro e alguns municípios do litoral nos concelhos de Aveiro, Coimbra e Leiria, do litoral alentejano e do Algarve.Em risco elevado está toda a região do Alentejo e dezenas de municípios dos distritos de Lisboa, Santarém, Leiria, Viseu, Vila Real, Porto, Aveiro, Braga e Viana do Castelo.Para esta quinta-feira, as previsões do IPMA apontam para uma subida da temperatura máxima e vento por vezes forte na faixa costeira ocidental e nas terras altas. No litoral oeste haverá uma pequena descida da temperatura mínima. As temperaturas mínimas vão oscilar entre os dez graus Celsius (Guarda e Bragança) e os 20º (Faro) e as máximas entre os 25º (Aveiro) e os 34º (Évora, Beja e Setúbal).