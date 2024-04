Inadaptação ao pneu macio provocou queda de Miguel Oliveira

O piloto luso terminou a sessão no 19.º lugar, a 1,317 segundos do mais rápido, o italiano Francesco Bagnaia (Ducati), numa sessão em que sofreu a primeira queda da temporada.



“Hoje não foi um dia fácil. Assim que montámos o pneu macio na traseira, senti que o equilíbrio da mota estava estranho, sobretudo nas travagens”, começou por explicar o piloto natural de Almada.



Oliveira adiantou que “a traseira empurrava a frente” e foi isso que esteve na origem da queda.



“Não há problema nenhum com isso, mas foi uma tarde frustrante, especialmente porque não tivemos ritmo”, frisou.



Miguel Oliveira explicou ainda que “faltou velocidade de ponta para sequer poder pensar em entrar nos 10 primeiros”.



“Os tempos por volta já são bastante competitivos e não fomos rápidos o suficiente. O aspeto positivo é que a equipa pode analisar dados importantes do Maverick [Viñales] e do Aleix [Espargaró] e esperamos dar um passo em frente amanhã (sábado)”, concluiu o piloto português.



O GP de Espanha de MotoGP é a quarta ronda da temporada.



O espanhol Jorge Martin (Ducati) chega a esta prova na liderança do campeonato, com 80 pontos, enquanto o piloto luso é 14.º, com 13.