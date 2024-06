Instituto de Gestão Financeira da Educação alvo de fraude

três as transferências bancárias, que totalizam 2,5 milhões de euros, que foram feitas durante este mês de junho para pagar serviços informáticos a uma empresa. No entanto, o dinheiro acabou na conta de outra entidade.



O Ministério da Educação, Ciência e Inovação adianta, em comunicado, que José Manuel Passos apresentou o pedido de demissão para "preservar a credibilidade e prestígio institucional” do Instituto de Gestão Financeira da Educação.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação adianta, em comunicado, que José Manuel Passos apresentou o pedido de demissão para "preservar a credibilidade e prestígio institucional" do Instituto de Gestão Financeira da Educação. "Tendo-se apercebido que a empresa que tinha prestado os serviços não estava a receber os pagamentos, o IGeFE apresentou de imediato uma denúncia à Polícia Judiciária, que se encontra a investigar o caso", conta o Ministério.



Entretanto foi aberto também, por ordem da tutela, um inquérito interno, tendo sido afastados outros dirigentes com responsabilidades no processo.



Até à nomeação do novo presidente do Conselho Diretivo do Instituto de Gestão Financeira da Educação, mantêm-se em funções o atual vice-presidente e um vogal.