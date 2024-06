Juventude de "certos candidatos" contrasta com pensamento antiquado - Temido

"O que faz a diferença não é a nossa idade do cartão de cidadão: o que faz a diferença é a força das nossas ideias. A juventude da idade de certos candidatos contrasta muito com o seu pensamento antiquado: é assim nos direitos das mulheres", disse, sem dizer a quem se referia.

Na sua intervenção no Encontro Europa, integrada na campanha oara as europeias, em Guimarães, que contou com as participações do secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e do presidente do PS, Carlos César, Marta Temido deixou a garantia de que os jovens terão um lugar na sua agenda.

"Há um lugar muito especial para aqueles que são futuro e o futuro são os nossos jovens. Só que não basta ser jovem para defender os jovens e há por aí quem acha que basta ser jovem para defender os jovens", disse.

De acordo com a Marta Temido, a lista socialista pretende ainda melhorar o Programa Erasmus.

"E quem melhor do que nós para fazer este caminho: nós que diminuímos as propinas, nós que aumentámos as bolsas de ação social escolar e aumentamos os beneficiários elegíveis. Nós que conseguimos que hoje sejam 400 mil aqueles que frequentam o ensino superior", questionou.

A antiga ministra da Saúde evidenciou ainda que pretendem, ao nível das instituições de ensino superior, que haja cada vez maior democratização e que os jovens tenham acesso a estágios remunerados.

"Sim, nós conseguimos fazer impor a ideia dos estágios remunerados no nosso país, mas na União Europeia houve quem votasse contra os estágios não remunerados. E foram os eurodeputados da AD que votaram contra o fim dos estágios remunerados no Parlamento Europeu", criticou.

O nono dia de campanha de Marta Temido tinha arrancado esta manhã em Viana do Castelo, com uma visita ao Museu Virtual da Memória Marítima, partindo depois para uma arruada pelas "despidas" ruas da cidade.

De Viana do Castelo, de onde levou dois presentes oferecidos pela sua comitiva -- um xaile de Viana e uns brincos da rainha-, seguiu para Braga, onde o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, e o presidente do partido, Carlos César, se juntaram às ações de campanha.

Aqui voltou a ser presenteada por militantes de Braga, desta feita com uma Nossa Senhora do Leite, com as cores azuis da cidade.

As ações de rua de hoje terminaram ao final da tarde em Guimarães, onde a candidata a eurodeputada e o secretário-geral do partido receberam das mãos de uma costureira uma folha de cartão com o seu nome costurado no momento.