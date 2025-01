MAI alterou idade para entrar na PSP sem informar sindicatos

Os sindicatos consideraram ilegal não terem sido envolvidos no processo.À saída da reunião com a ministra, o presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, Bruno Pereira, disse acreditar que a portaria vai ficar em suspenso até terminar a consulta aos sindicatos.Também o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, Paulo Santos, esclareceu no final do encontro que a ministra da Administração Interna garante que haverá um novo texto final depois da consulta aos sindicatos, ficando sem efeito a portaria já publicada.A portaria define que a idade máxima de entrada na PSP passa dos 30 para os 34 anos, e para os 39 no caso de funcionários públicos e militares das forças armadas.