Mais de 260 mil utentes do SNS chamados a atualizar dados

Vai ser através de mensagem para o telemóvel ou por email.O Governo explica que os utentes vão ser contactados com uma mensagem a pedir que se dirijam a uma Unidade de Saúde para atualizarem os dados.O presidente da Administração Central do Sistema de Saúde, André Trindade, explica qual o objectivo.André Trindade garante na Antena 1 que os utentes que não cumprirem, não deixam de ter a inscrição ativa nos Centros de Saúde. Mas o contacto fica mais difícil do que para quem tiver informação atualizada.

Ao todo, há 323 mil registos de utentes com informação incompleta no Registo Nacional de Utente (RNU) com dados em falta.







Grande parte deles vão começar esta 4ª feira a ser contactados por sms e correio electrónico.