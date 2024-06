Marcelo salienta importância do Português em encontro com comunidade lusa na Suíça

O presidente da República está esta terça-feira na Suíça para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. Em encontros com portugueses fez o elogio da Língua Portuguesa como uma das mais importantes do mundo e instrumento de união entre gerações.

"O Português é uma das cinco línguas mais importantes do mundo, mais falada do que o francês, o alemão ou o italiano. Há 300 milhões de pessoas em todo o mundo que falam o Português", declarou Marcelo perante as novas gerações.



"Falam [o Português] em África, falam na Ásia, nas Américas, na Europa, no Pacífico. O Português é muito falado e a Língua Portuguesa que Camões projetou - ele escreveu poesia, os seus poemas correram e correm o mundo - é importante para estarem ligados a Portugal e é importante para estarem ligados ao mundo".