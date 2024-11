Ministra da Saúde garante estar determinada "a encontrar soluções" para o INEM

Em declarações aos jornalistas no final da visita, a ministra afirmou que a prioridade é "assumir o compromisso de criar todas as condições que não foram criadas nos últimos anos para que haja efetivamente uma resposta adequada da parte do INEM".



"Estamos absolutamente determinados a encontrar as soluções que o INEM precisa de ter", sublinhou.



Ouvida no Parlamento durante a manhã, Ana Paula Martins disse aos deputados que assume "total responsabilidade" pela crise no INEM, mas afastou a possibilidade de uma eventual demissão.



"Não tenham dúvidas de que, enquanto ministra da Saúde, assumo total responsabilidade pelo que correu menos bem e comprometo-me, em nome do Governo, a executar as medidas necessários para a refundação do INEM", disse.