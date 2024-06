Motoristas TVDE violam lei ao recusar transporte de pessoas cegas

CDC - Unsplash

A ACAPO apela às autoridades para fazerem fiscalização, até porque a situação é recorrente e já foi denunciada várias vezes, mas sem efeitos práticos, revela o presidente da associação, Rodrigo Santos.



São dezenas de queixas de passageiros cegos, muitos deles já passaram mais do que uma vez por essa situação. O presidente da ACAPO entende que a falta de formação dos motoristas das plataformas TVDE pode ser uma das explicações, mas não em todas as situações.



A ACAPO vai pedir uma reunião com o Instituto da Mobilidade e dos Transportes para que comece a haver fiscalização e fazer cumprir a lei.