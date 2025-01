MP acusa homem de tentativa de homicídio, violação e rapto em Castelo de Vide

Num comunicado publicado na página de Internet da Procuradoria-Geral Regional de Évora, consultado hoje pela agência Lusa, o Ministério Público (MP) revelou ter deduzido acusação contra o suspeito, de nacionalidade espanhola.

O homem foi acusado de dois crimes de homicídio qualificado na forma tentada, dois de violação, dois de rapto, dois de roubo agravado pelo uso de arma de fogo na forma tentada e outros dois de detenção de arma proibida, adiantou o MP.

No comunicado, o Ministério Público lembrou que os factos ocorreram no dia 06 de agosto de 2024, na zona da Barragem de Póvoa e Meadas, no concelho de Castelo de Vide.

"As vítimas foram duas jovens de 17 e 22 anos", recordou, realçando que o arguido encontra-se em prisão preventiva.

O inquérito foi dirigido pelo MP da Procuradoria do Juízo de Competência Genérica de Nisa, com a coadjuvação da Polícia Judiciária (PJ).

Naquele dia, fonte do Comando Territorial de Portalegre da GNR revelou que as duas jovens tinham sido atingidas por tiros de caçadeira, que provocaram ferimentos considerados graves, junto à Barragem de Póvoa e Meadas.

O homem, de 74 anos, foi detido pela GNR por suspeita da autoria dos disparos, no local da ocorrência, depois de ter tentado fugir, indicou na altura a mesma fonte.

Segundo a fonte da Guarda, os militares da GNR encontraram as jovens manietadas, uma delas com braçadeiras de plástico, ambas despidas da cintura para baixo, enquanto o suspeito encontrava-se em roupa interior.

De acordo com informações da GNR recolhidas pela Lusa na altura, o suspeito residia junto à barragem e, quanto às jovens, uma vivia em Castelo de Vide e a outra na zona de Lisboa.

O alerta para o caso foi dado às 23:50 do dia 06 de agosto de 2024.