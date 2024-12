Nobre de Sousa toma posse como novo chefe do Estado-Maior da Armada

Os dois momentos vão decorrer em cerimónias separadas, no Palácio de Belém, em Lisboa.



Na primeira, às 12h00, o vice-almirante Jorge Manuel Nobre de Sousa vai tomar posse como chefe do Estado-Maior da Armada (CEMA), sendo promovido ao posto de almirante.



Jorge Manuel Nobre de Sousa assumiu o cargo de 2.º Comandante Operacional das Forças Armadas em julho de 2022, e dirige o Comando Conjunto para as Operações Militares.



Nascido em 1963, ingressou na Escola Naval em 1981, e foi promovido a aspirante em 1987.



Ao longo da sua carreira, o vice-almirante integrou inúmeras missões, nomeadamente da NATO, e exerceu várias funções, entre elas, a de Subchefe do Estado-Maior do Comando Conjunto para as Operações Militares, comandante naval, Chefe do Estado-Maior do Comando Naval, prestou serviço na Divisão de Planeamento do Estado-Maior da Armada e foi também comandante do Corpo de Fuzileiros.