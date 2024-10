"O Manifesto dos 50 não propõe nada"

Paula Teixeira da Cruz considera que o manifesto dos 50 que propõe uma reforma da Justiça em Portugal é pobre, não traz nada de novo e destaca apenas casos mediáticos de forma superficial. No programa da Antena 1 "Consulta Pública" a antiga ministra da justiça sublinha que este manifesto, assinado por mais de uma centena de personalidades das áreas da politica, cultura e da justiça não acrescenta nada.



No "Consulta Pública" Paula Teixeira da Cruz voltou a classificar o trabalho de Lucília Gago á frente da Procuradoria Geral da República dizendo que a PGR " o que fez foi aquilo de que era capaz: sentou-se na cadeira e esperou que o tempo passasse. Foi uma casa onde não houve orientação".



No debate desta Quarta Feira sobre o problema da falta de comunicação no Ministério Público e o que esperar do trabalho do novo Procurador Geral da República Amadeu Guerra participaram o Sociólogo Gustavo Cardoso, César Caniço do Sindicato Magistrados do Ministério Público, Pedro Tavares, ex-Secretário de Estado da Justiça e especialista em transição digital e Eurico Reis, Juiz Desembargador jubilado.