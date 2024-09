Oliveira de Azeméis. Um bombeiro morreu após paragem cardiorrespiratória

Contactado pela RTP, o Ministério da Administração Interna confirma a informação é avança que já contactou o comandante dos bombeiros de São Mamede Infesta para endereçar condolências à corporação e à família.







O bombeiro participava no combate ao incêndio de Oliveira de Azeméis, que era ao final da noite de domingo a situação mais preocupante no país de acordo com a Proteção Civil.







A ocorrência está a ser combatida por mais de 430 operacionais, apoiados por 140 viaturas, e já levou à evacuação de um hotel por precaução devido ao fumo.