Plano de inverno. Direção executiva do SNS já entregou linhas gerais

Hospitais e Unidades Locais de Saúde têm até ao fim de Agosto para entregar à direção executiva do SNS as escalas de trabalho ate ao fim do ano. Devem assinalar todos os problemas, sobretudo no período de natal e ano novo, em que volta a haver férias.

É-lhes também pedido que continuem a trabalhar para reduzir as listas de espera. A antecipação é saudada por todos, mas não resolve a falta de meios humanos e técnicos.



Os hospitais têm até ao final do mês para enviarem as escalas previstas até ao fim do ano, assinalando eventuais constrangimentos nas mesmas.



Os planos de contingência para o Inverno, a entregar pelas Unidades Locais de Saúde até final do mês, têm de incluir escalas que assegurem o funcionamento dos serviços e gestão de camas, sem pôr em causa a recuperação das listas de espera.



Nos cuidados de saúde primários há horários prolongados.



Saúde Pública e administradores saúdam a antecipação, mas garantem que a falta de meios humanos e técnicos põe em causa a aplicação do plano de Inverno.