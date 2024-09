Ponto de situação da Proteção Civil. Incêndio em Peso da Régua concentra atenções

Para a próxima semana as previsões apontam para o regresso da chuva e o comandante naciona No ponto de situação sobre os incêndios realizado na sede ANEPC, em Carnaxide (concelho de Oeiras), o responsável da Proteção Civil acrescentou que os incêndios que lavraram desde o dia 16 provocaram 182 feridos e cinco mortos. l de Emergência e Proteção Civil deixa “uma chamada de atenção para o processo de estabilização de emergência face às áreas ardidas”, para que sejam “identificadas as situações suscetíveis de originar ocorrências graves, se houver precipitação intensa”.

A combater o fogo em Peso da Régua estão 39 operacionais, 11 veículos e dois meios aéreos.





Esta sexta-feira, o dispositivo aéreo teve oito missões. André Fernandes frisou ainda que há “um número considerável de ocorrências em resolução, em conclusão, ou vigilância ativa” (22 ao início da tarde) “que envolvem 1.257 operacionais e 387 meios terrestres”.



“Todas as ocorrências que durante o dia de ontem e a madrugada de hoje ainda estavam ativas foram, de facto, dadas como dominadas, em particular as ocorrências nas regiões de Viseu/Dão-Lafões, nos municípios de Castro Daire e São Pedro do Sul, bem como o incêndio que lavrava na área metropolitana do Porto, no concelho de Arouca, em Alvarenga", adiantou o comandante nacional André Fernandes.



Há ainda seis zonas de concentração de apoio à população a funcionar. Três ativas e as outras três disponíveis, mas sem utilizadores.



Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, ao início da tarde não existiam vias rodoviárias ou ferroviárias cortadas devido aos incêndios. Há ainda três planos distritais ativos e 11 municipais.



Em relação às previsões meteorológicas que apontam para a queda de chuva nos próximos dias, a norte do Rio Mondego, nas áreas que foram fustigadas pelos incêndios dos últimos dias, André Fernandes elencou uma série de medidas preventivas. “Como as escorrências dos inertes nas áreas ardidas, salvaguardando a vida de pessoas e bens e preparando, de facto, a próxima semana, que se espera que tenha alguma preocupação”.



O comandante nacional de Emergência e Proteção Civil deixou ainda uma “palavra de agradecimento a todo o dispositivo que esteve e ainda está envolvido nas diversas ocorrências”. E uma palavra de apreço “a todos os operacionais das diferentes entidades que estiveram e ainda estão envolvidos nestas ações”



André Fernandes revelou ainda que 118 dos incêndios que estavam ativos na quinta-feira “foram resolvidos antes dos 90 minutos”.