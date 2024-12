Pré-triagem de grávidas "já devia ter sido implementada há muitos anos"

José Sena Goulão - Lusa

A mudança concretizada desde ontem na região de Lisboa e Vale do Tejo implica um contacto prévio, para a Linha SNS Grávida, antes da ida ao serviço de urgência de Ginecologia e Obstetrícia.



Uma prática que de acordo com a ministra Ana Paula Martins será alargada a outras especialidades no futuro.



A governante enumera as vantagens desta alteração.



Declarações de Ana Paula Martins ontem à noite, em entrevista à TVI, a sair em defesa desta pré-triagem telefónica para grávidas, que tem merecido duras críticas por parte dos sindicatos dos médicos.