Presidente da República destaca colaboração entre governo e proteção civil

No final de uma reunião, de cerca de meia-hora, com o primeiro-ministro em exercício, Marcelo Rebelo de Sousa destacou a colaboração entre o governo e as autoridades da proteção civil no sismo de 5.3 na escala de Richter que abalou esta madrugada o país.

"A notícia importante é que o primeiro-ministro em funções confirmou que, até ao momento, não havia conhecimento de danos pessoais ou patrimoniais na área abrangida que foi sobretudo a área da costa ocidental, de Lisboa, uma parte do sul e ainda uma parte do Alentejo e do Algarve", afirmou o Presidente da República aos jornalistas no final da reunião com Paulo Rangel.



Marcelo Rebelo de Sousa considera ainda que "o fundamental é ter capacidade de resposta" e destaca que a semana começou com "serenidade, tranquilidade e normalidade" após o tremor de terra desta madrugada.