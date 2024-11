Presidente do INEM garante que tudo está a ser feito para "garantir a normalidade"

Em entrevista à RTP, o presidente do INEM disse que estão a “adotar medidas de caráter imediato” para evitar um atraso no atendimento em “momentos de maior stress no sistema” como o atual, com a greve às horas extraordinárias dos técnicos de emergência hospitalar.





Essas medidas passam pela implementação de uma triagem automática nas chamadas com mais tempo de espera e pela colocação de enfermeiros do INEM no atendimento telefónico nos CODU.



“Acredito que em muito curto prazo estas medidas poderão estar a funcionar”, disse Sérgio Janeiro.



“Os cidadãos podem confiar no INEM e podem ter a certeza que tudo está a ser feito no sentido de garantir a normalidade”, garantiu.



Sérgio Janeiro criticou a "ausência de investimento em recursos humanos" nos últimos anos e admitiu que é preciso aumentar o número de técnicos, bem como melhorar a atratividade da carreira e as condições de trabalho.





Até ao final do ano, o INEM prevê recrutar mais 200 técnicos de emergência pré-hospitalar e tenciona ter uma bolsa de recrutamento que permita fazer um novo concurso para a entrada de mais 200 técnicos em 2025.





Relativamente aos seis casos reportados de mortes em situações com registo de atrasos na assistência médica, o presidente do INEM garantiu que está a ser feito um levantamento e que estão a investigar “exaustivamente todo o enquadramento dessas situações”.



“Posso garantir aos portugueses que tudo está a ser feito para que esta situação continue a melhorar e no futuro teremos um INEM capaz, a dar resposta atempada a todas as solicitações”, asseverou.





O PS anunciou esta quinta-feira que vai chamar o presidente do INEM ao Parlamento. Sérgio Janeiro garantiu estar disponível para ir à Assembleia da República prestar todos os esclarecimentos.