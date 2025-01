Prisão preventiva para suspeito de esfaquear mortalmente homem na Alta de Lisboa

Numa nota, a PSP informou que através da Divisão de Investigação Criminal foi detido, na sexta-feira, um homem de 24 anos por suspeita do crime de homicídio.

A detenção ocorreu após a PSP receber uma comunicação, pelas 22:00 de quinta-feira, de "que estaria uma criança esfaqueada na zona da Alta de Lisboa".

"Tendo em conta a sensibilidade da ocorrência, os meios policiais chegaram rapidamente ao local" e os polícias deparam-se com um homem de cerca de 30 anos, "prostrado no solo e a sangrar abundantemente, aparentemente sem sinais vitais", explicou a PSP.

Testemunhas informaram os elementos policiais que "já haviam acionado os meios de emergência médica e que o suspeito se encontrava dentro da sua residência".

Os agentes localizaram a casa do suspeito e, ao entrarem, encontraram o homem "com o seu filho ao colo e um cenário de luta com vários vestígios hemáticos por toda a residência".

"O suspeito de imediato admitiu o que tinha feito, sendo prontamente detido", avançou o Cometlis, acrescentando que a situação se deveu a "uma divergência" entre o homem e a sua ex-companheira, "pela guarda do seu filho de 3 anos", que resultou numa discussão.

O companheiro da mãe do menor "iniciou uma contenda física com o suspeito, tendo sido posteriormente esfaqueado por diversas vezes, o que acabaria por resultar na sua morte", referiu a PSP, notando que a criança acabou por se intrometer na luta e sofreu "um golpe de pequenas dimensões na sua mão, não tendo necessidade de receber tratamento hospitalar".

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o homicídio, e o suspeito, presente a primeiro interrogatório judicial, vai aguardar o desenvolvimento do processo em regime de prisão preventiva, informou fonte do Cometlis.