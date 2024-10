Processo Pretoriano. Greve de funcionários judiciais adia início da instrução

Para esta sexta-feira estavam agendados os interrogatórios a Fernando Madureira, antigo líder da claque Super Dragões, e da sua mulher, Sandra Madureira. Ainda não se conhece a nova data para os interrogatórios.



A fase de instrução, fase facultativa que tinha sido pedida por alguns arguidos, estava prevista começar esta manhã, no Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto.





Neste processo está em causa uma eventual tentativa de a claque Super Dragões "criar um clima de intimidação e medo" na AG do FC Porto, realizada em 13 de novembro de 2023.



Nessa reunião houve vários incidentes e agressões e ameaças, para que fosse aprovada a revisão estatutária, "do interesse da direção", então liderada pelo ex-presidente do clube Pinto da Costa, aponta a acusação do Ministério Público.





Fernando Madureira permanece em prisão preventiva. Os arguidos do processo estão acusados de sete crimes de ofensa à integridade física no âmbito de espetáculo desportivo, 19 de coação e ameaça agravada, um de instigação pública a um crime, um de arremesso de objetos ou produtos líquidos e ainda três de atentado à liberdade de informação.



Na acusação, o MP requer penas acessórias de interdição de entrar em recintos desportivos entre um e cinco anos.





O FC Porto e a SAD do clube constituíram-se assistentes do processo.





Os funcionários judiciais estão em greve às sextas-feiras.