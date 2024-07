Profissionais da ciência em protesto contra a precariedade no setor

Queixam-se de que mais de 90 por cento dos investigadores e professores do ensino superior têm bolsas ou contratos a termo, o que afeta a vida e o trabalho destes profissionais da ciência.

Em declarações à Antena 1, Teresa Sumavielle, do Sindicato Nacional do Ensino Superior, assinala que esta é uma situação que se arrasta há quase 20 anos.





As razões para o protesto à porta do Centro de Congressos da Alfândega do Porto, onde vai decorrer o encontro Ciência 2024 e para onde está também prevista a presença do ministro da Educação.

O Sindicato Nacional do Ensino Superior adianta que, com a tomada de posse do novo Governo, ainda não foi apresentado qualquer compromisso para erradicar a precariedade no sector, nem para reforçar o financiamento público na área da Ciência.





Nesta altura há dois mil contratos a terminar, sem garantias de renovação para os investigadores científicos.