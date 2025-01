Proteção Civil com registo de quase 400 ocorrências até às 20h00 de domingo

Uma informação confirmada à Antena 1 pelo comandante Paulo Fontes.

A tempestade vai manter-se nas próximas horas, com a Proteção Civil a pedir para se evitar qualquer aproximação à costa, já que a previsão é de ondulação forte, que pode atingir os 14 metros. Oito distritos, de Viana do Castelo a Setúbal, estão sob aviso vermelho, para agitação marítima, até terça-feira.A chuva e a trovoada levaram o IPMA a emitir aviso amarelo para Santarém, Lisboa e Portalegre, até às 9h00, para Évora e Beja, até ao meio-dia, e ainda para Faro e Setúbal, até às 15h00.O vento forte também motiva avisos amarelos para praticamente todos os distritos de Portugal Continental, até à amanhã de terça-feira.Foi ainda emitido aviso amarelo para queda de neve nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Vila Real, Bragança, Viseu, Guarda e Castelo Branco. Há previsão de queda de neve acima dos 700 metros de altitude a partir do meio da tarde.