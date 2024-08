PSP de Coimbra em operação de prevenção criminal na Baixa da cidade

Numa nota de imprensa enviada à agência Lusa, a PSP de Coimbra informou que a operação inclui o patrulhamento, policiamento de proximidade, trânsito, armas e explosivos, investigação criminal e equipas de intervenção rápida.

"A operação abrange, também, uma vertente de controlo móvel de fronteiras, no âmbito das novas competências atribuídas à PSP em matéria de controlo fronteiriço, com a participação de polícias especializados nesta missão".

De acordo com esta força policial, a operação multidisciplinar visa "consolidar o sentimento de segurança da população, dando maior visibilidade ao reforço da presença e controlo da polícia", na sequência das ações de policiamento que o Comando Distrital da PSP de Coimbra tem vindo a incrementar naquela área da cidade, com recurso a todas as suas equipas operacionais.

"Estas operações terão continuidade e serão incrementadas, de acordo com a análise dinâmica da evolução da criminalidade e do sentimento de segurança associados à Baixa de Coimbra", indicou a PSP.

Segundo a PSP, desde o início do ano foram realizadas dezenas de ações de visibilidade e de policiamento dirigido na Baixa de Coimbra, bem como operações de investigação criminal.

Estas operações resultaram "em mais de duas dezenas de detenções por diferentes tipos de crimes, tais como roubo, furto e tráfico de estupefacientes, entre outros".

Vários dos detidos, especialmente por crimes violentos, ficaram em prisão preventiva.