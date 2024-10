PSP reforça dispositivo em bairros da Área Metropolitana de Lisboa

Em comunicado, a PSP assegura que não irá tolerar novos atos de desordem e de destruição praticados por grupos criminosos.Aa forças de segurança negam também categoricamente terem estado na casa de Odair Moniz, cidadão baleado mortalmente na segunda-feira.O Bloco de Esquerda anunciou entretanto que enviou um conjunto de questões à ministra da Administração Interna sobre a alegada invasão da casa de Odair Moniz. Na pergunta dirigida à ministra margarida blasco, é referido que vários órgãos de comunicação social divulgaram que "a casa da família de Odair Moniz foi invadida, por agentes da psp encapuzados e fortemente armados.”Entretanto, a manhã desta quarta-feira ficou marcada pelas operações de limpeza das ruas. O autocarro incendiado no bairro do Zambujal já foi retirado do local pelas autoridades.A repórter Oriana Barcelos esteve neste no bairro lisboeta, onde os moradores não poupam elogios ao cidadão baleado pela polícia.