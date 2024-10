PSP sinalizou quase mil idosos em situação de vulnerabilidade

Foto: João Marques - RTP

No âmbito da operação "A Solidariedade Não Tem Idade", realizada ao longo dos últimos dois meses, a PSP contactou idosos porta-a-porta, em todo o território nacional.



Foram sinalizadas 326 situações de risco social, e quase 500 pessoas foram de imediato encaminhadas para instituições de apoio social.

À antena 1, o intendente Hugo Guinote sublinha a preocupação com a violência doméstica.



A operação "Solidariedade não tem idade/2024: a PSP com os idosos" teve início no dia 26 de julho, Dia dos Avós, e terminou a 27 de setembro.