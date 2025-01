Relatório IAC. Há mais crianças a viver na rua e são mais jovens 

Há também mais pedidos de ajuda sobre os direitos das crianças e da parentalidade. No ano passado, chegaram ao instituto cerca de 900 pedidos, como explica Ana Perdigão, coordenadora do Serviço Jurídico. Um aumento de cerca de 100 casos, em relação a 2023.

"É um alerta para a sociedade", diz Matilde Sirgado, vice-presidente do Instituto de Apoio à Criança e coordenadora do Projeto Rua, que acompanha de forma direta crianças e jovens em situação de fuga."Os números podem ser maiores", alerta a coordenadora, se forem tidos em conta os dados de crianças refugiadas que chegam a Portugal, sinalizadas pela parceria com o Ministério da Administração Interna, e se forem consideradas as centenas de casos que chegaram à PSP.

Os números avançados à Antena 1 fazem parte do relatório de 2024 do IAC, que vai ser lançado em março.