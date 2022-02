Reunião do Infarmed. Especialistas avaliam situação epidemiológica

O Infarmed voltou esta quarta-feira a ser palco de uma reunião entre especialistas e políticos para mais um ponto de situação sobre a pandemia de covid-19 em Portugal. Os peritos sugeriram um levantamento gradual das restrições, começando pelo fim das limitações no acesso ao comércio e restauração. Foi ainda proposto um sistema de vigilância de infeções respiratórias que englobe o vírus SARS-Cov-2 e o da gripe.

A ministra da Saúde indicou, no final da reunião no Infarmed, que o Conselho de Ministros vai “ponderar” um eventual levantamento de restrições com base nas informações apresentadas pelos especialistas esta quarta-feira.



“A pandemia entrou numa outra fase, estamos já num decrescimento do número de casos, com um risco efetivo de transmissão também abaixo de um”, mas estamos ainda “numa situação em que a incidência está ainda num patamar elevado e temos ainda também uma mortalidade que é superior ao limiar de referência do Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças”, sublinhou a responsável pela pasta da Saúde.



Marta Temido frisou que, com o “pico da pandemia já ultrapassado”, conforme indicaram os especialistas no Infarmed, deve agora manter-se a vigilância, uma vez que podem sempre surgir novas estirpes.



Neste cenário “podemos considerar uma nova fase”, com uma “eventual alteração da política de testagem” e de “questões relacionadas com a apresentação de certificados digitais em determinados espaços”.



A ministra Marta Temido deixou claro que os peritos indicaram três níveis: o atual, em que o país está com menos restrições do que teve em tempos; um nível 1, que trará um levantamento de algumas restrições; e, por fim, um nível 0, com o levantamento de ainda mais medidas e um regresso à normalidade dentro do possível.

11h30 – Presidente da República agradece a contribuição dos peritos para o aconselhamento político desde o início da pandemia



Em tom de conclusão da reunião do Infarmed, o Presidente da República interveio começando por agradecer “a todos quantos ao longo de praticamente dois anos (…) contribuíram diretamente com o seu saber para o aconselhamento das decisões políticas”.



“Foram dois anos muito intensos, muito complexos”, continuou Marcelo Rebelo de Sousa. “Foi um esforço de equipa muito complexo, difícil, aturado, devotado e importante”.







11h20 – Especialista diz ser “momento ideal” para alívio de restrições



Raquel Duarte, da Administração Regional de Saúde do Norte, fez uma proposta de atuação face ao momento atual da pandemia no país.



Sublinhando que “temos claramente a nível nacional” uma boa cobertura vacinal e uma redução da incidência em todos os grupos etários, a especialista lembrou que há também “ameaças que não devem ser esquecidas”.



“Enquanto houver vírus em circulação, teremos sempre a ameaça de novas variantes”, explicou.



Ainda assim, a especialista propõe que o país passe, inicialmente, para um nível de “menos medidas restritivas”, terminando com as limitações no acesso a estabelecimentos comerciais, discotecas e semelhantes, com o certificado digital a ser usado apenas “em contexto de saúde ocupacional”.



Este seria o chamado “nível 1”, que prevê ainda a obrigatoriedade de utilização de máscara em locais públicos interiores e locais exteriores com ajuntamentos, assim como pelos profissionais de saúde e outros que tenham contacto com pessoas fragilizadas.



Após esta fase passar-se-ia para um “nível 0”, no qual a máscara deixa de ser obrigatória, “mas promovendo ainda a sua utilização perante sintomas respiratórios ou perceção de risco”.



10h54 – Medidas são mais pensadas “em função da gravidade da doença” e menos pelo número de casos, explicou Henrique Barros



Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, começou por recordar que “as pandemias não duram eternamente”, mas “mudam”.



Sobre “Covid-19: da emergência à endemia”, o especialista explicou que a estratégia portuguesa, para “sair da pandemia” foi uma “estratégia de supressão”. Isto é, “em que se optou por tomar um conjunto de medidas (…) que fundamentalmente pretendiam controlar o número de casos e, em particular, a ocorrência de surtos”.



“Olhando para a forma como se vive e viveu em Portugal podemos dize que, de facto, há muito se esboçava uma aproximação de sazonalidade e que há muito que o vírus estava para ficar, estava a endemizar”, declarou Henrique Barros. E acrescentou: “O problema é a forma como nós lidamos com isso e em que medida estamos seguros deste percurso”.



Como explicou o especialista da Universidade do Porto, com a junção das medidas políticas adotadas e a vacinação, “mudados esta relação (…) a que chamamos a dissociação entre o número de casos e o impacto da infeção”.



Analisando os dados do ano passado com as medidas da altura e comparando com os dados e as medidas atuais, o perito afirmou que “existe uma clara relação entre a intensidade das medidas tomadas e o aumento de incidência, de número de casos novos de infeção no inverno de há um ano, e pelo contrário essa associação é muito pouco clara no inverno atual quando a incidência tem valores que chegam a ser duas até quatro vezes maiores do que foram no período anterior”.



“Ou seja, as medidas eram muito mais intensas na fase inicial quando comparadas com a frequência de casos”, continuou.



Também a nível das hospitalizações, comparando o inverno de 2022 e o de 2021, “a diferença é muito grande”.



Segundo Henrique Barros, “o vírus está endémico” e vai tornar-se uma infeção sazonal.







10h44 – INSA propõe vigiar covid-19 da mesma forma que se vigia a gripe



É agora a vez de falar Ana Paula Rodrigues, do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, sobre a vigilância na fase de recuperação da pandemia para o restabelecimento de uma nova normalidade a curto-médio prazo.



A especialista do INSA propõe um sistema de vigilância de infeções respiratórias que integre o vírus SARS-Cov-2, o da gripe e o vírus sincicial respiratório.



“Se conhecemos que o quadro clínico tipíco da infeção por SARS-CoV-2 é o de uma infeção respiratória, aquilo que se propõe é olhar com maior detalhe para este quadro clínico”, elaborou.



Este sistema proposto “consiste na recolha integrada e uniforme quer de dados clínicos, quer de dados laboratoriais”.







"Assim, teremos potencial capacidade para monitorizar a incidência da doença, ao mesmo tempo que monitorizamos a gripe e outros agentes de infeção respiratória", explicou a responsável.







“Uma vantagem deste sistema é que, por estarmos a olhar não para uma infeção, mas para um quadro clínico, podemos identificar padrões anormais na ocorrência das infeções respiratórias que podem ser devidos a um novo agente, a um agente emergente”, acrescentou Ana Paula Rodrigues.





É ainda proposta “uma organização em rede, dinâmica, com estabelecimento de diversas parcerias e comunicação bidirecional, de maneira a que haja sinergias na obtenção de toda a informação”.





10h40 – Covid-19 com potencial sazonalidade se se garantir cobertura vacinal



Comparando a mortalidade por covid-19 ou outras doenças, Baltazar Nunes esclareceu que, comparativamente ao ano anterior, registaram-se menos óbitos. E analisando os picos epidémicos e as medidas de contenção, o perito do INSA assegura que “há um potencial se sazonalidade que se possa vir a formar na circulação e na atividade epidémica da covid-19”.



Avaliando também a atividade epidémica de outras doenças respiratória, conclui-se que há um padrão em que há maior atividade epidémica durante os períodos de outono e de inverno.



Os cenários previstos pelos peritos consideram que a Ómicron será predominante e que o risco de doença grave é de apenas um quarto, comparativamente às outras variantes. Se se permitir a circulação do SARS-CoV-2, e considerando que a população já está vacinada, só no outono se espera que haja um novo pico epidémico, visto que as pessoas vão perdendo a proteção vacinal.



“Este cenário é um cenário indicativo (…) e não foi introduzido nenhum reforço de vacinação para além do que foi feito até agora”, referiu ainda.



Embora não seja um cenário previsto, os peritos receiam o surgimento de uma nova variante que altere estes padrões epidemiológicos.







10h33 – “Risco de transmissibilidade está mais baixo” e com tendência decrescente, segundo Baltazar Nunes



Em representação do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, Baltazar Nunes começou por referir que a situação atual do risco de transmissibilidade, ou R(t), está num “valor muito mais baixo”, estando a 0,76.



“Tivemos também um número de reprodução efetiva dos mais elevados durante o período do Natal (…) e temos estado em queda desde essa altura, com um pequeno período em que houve uma evolução – durante a abertura das escolas”, explicou o especialista do INSA que apresentou a “Situação epidemiológica: atual e cenários para os próximos 12 meses”.



“Projetamos que, a esta velocidade de crescimento, em cerca de dois meses podemos atingir uma taxa de incidência muito baixa de cerca de 60 casos por 100 mil habitantes”, acrescentou.



A nível europeu, houve uma alteração: embora ainda estejam em níveis elevados de incidências já se observa uma “redução da atividade epidémica”.



Quanto aos cenários sobre os internamentos por covid-19, Baltazar Nunes afirmou que os internamentos em enfermaria mantiveram-se “de acordo com o nosso cenário de perda de proteção intermédia”, no qual se assumia que havia uma perda de proteção contra infeções e que reduziria a efetividade para além dos 50 por cento, mas que mantinha nos 90 por cento em caso de doença grave.



Já quanto ao cenário em cuidados intensivos, continuou o especialista, verifica-se que o que “se observou na realidade está até abaixo do nosso melhor cenário”. Isto é, “a ocupação [de camas] em cuidados intensivos manteve-se muito abaixo de todos os cenários e, inclusive do cenário que seria o mais benigno”.



Segundo o perito do INSA, e em concordância com o que Pedro Pinto Leite referiu, “a combinação da cobertura vacinal de reforço mais uma variante que produz uma redução de risco bastante mais elevada, traduz-se num impacto bastante menor nos cuidados de saúde”.

10h24 – “Estamos muito longe do que já estivemos no inverno passado”



Sobre o impacto da pandemia nos serviços de saúde, Pedro Pinto Leite indicou que existe agora “uma estabilização do número total de casos de internados com covid-19 nos hospitais” e “uma tendência decrescente no número de casos internados em Unidades de Cuidados Intensivos”.



“Estamos muito longe do que já estivemos no inverno passado”, afirmou o especialista da Direção-Geral da Saúde.









“Neste momento encontramo-nos com 63 óbitos a 14 dias por 100 mil habitantes e uma tendência estável”, avançou Pedro Pinto Leite.



Visto que a incidência nos grupos etários mais velhos está a diminuir, “espera-se que esta mortalidade também venha a diminuir”, acrescentou.



Pedro Pinto Leite frisou ainda que o risco de morte em pessoas com vacinação completa contra a covid-19 é duas a seis vezes menor relativamente a pessoas sem esquema vacinal completo.

10h10 – Tendência decrescente



Pedro Pinto Leite é o primeiro especialista a falar e adianta que “existem vários aspetos positivos relativamente à situação epidemiológica atual” nos principais indicadores habitualmente partilhados, como é o caso da incidência.



“Encontramo-nos numa tendência decrescente. O pico desta incidência terá ocorrido no dia 28 de janeiro”, explicou o especialista.







10h00 - Início da reunião do Infarmed está marcada para esta hora.

Dados dos peritos poderão determinar alívio gradual das restrições

Ainda na terça-feira, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde disse que é de esperar "alívio nas restrições" impostas pela pandemia de covid-19, mas que esse alívio será "progressivo, gradual, cauteloso".À saída de uma sessão no Infarmed, em Lisboa, António Lacerda Sales notou que os indicadores, "quer ao nível da incidência, quer ao nível do índice de transmissibilidade, quer ao nível da pressão sobre os serviços de saúde, são bons"."São bons indicadores, que nos dão algum otimismo, alguma confiança, alguma tranquilidade, para podermos acreditar que, sim, vamos ter alívio nas restrições", reconheceu, frisando que há que "ouvir os peritos" esta quarta-feira.Simultaneamente, assinalou, ainda há "alguns indicadores" que "preocupam, nomeadamente o número de mortes por milhão de habitantes", e que impõem "uma ponderação" entre "a ciência e o bom senso".Sobre a testagem, Lacerda Sales acredita que deve ser também avaliada pelos peritos nesta quarta-feira e que "poderá haver algumas novidades, nomeadamente no tipo de testagem, na forma como se deve aliviar algumas restrições".A diretora-geral da Saúde, que participou na mesma sessão, corroborou o trio "progressivo, gradual, cauteloso" enunciado pelo secretário de Estado e sublinhou o "indicador de gravidade, o da mortalidade por milhão de habitantes".