Secretária-geral do Sistema de Segura Interna realça cooperação internacional

"Importa manter ativos todos os mecanismos de partilha de informação, para garantir a máxima cooperação policial e institucional, tendo em vista não só o combate ao crime organizado, mas também agilizar ainda mais as capacidades de resposta rápida em face de alertas introduzidos nesses sistemas de partilha de informação", afirmou Patrícia Barão, ao tomar posse, em Lisboa.

A magistrada lembrou que "cada vez mais as ameaças cruzam países e continentes".

A nova responsável pelo SSI, que sucede no cargo a Paulo Vizeu Pinheiro, assumiu ainda o compromisso de "trabalhar para a melhoria contínua do Sistema de Segurança Interna",

"Em articulação com outros serviços e entidades públicas e privadas e organismos congéneres internacionais, considero ter as condições para trabalhar para o reforço e eficácia do Sistema de Segurança Interna, naquilo que são as suas principais linhas de missão", concluiu.

Patrícia Ferreira Barão, natural de Lisboa e com 50 anos, é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, magistrada do Ministério Público desde 2000, e exercia até agora funções no gabinete do Ministério Público junto do Tribunal Constitucional.

Criado em 2008, o secretário-geral do Sistema de Segurança Interna, também conhecido por "superpolícia", coordena a ação das forças e serviços de segurança e pode assumir, em determinadas situações, a direção, comando e o controlo dessas forças, tendo também responsabilidades executivas na organização de serviços comuns, como é o caso do Sistema Integrado de Redes de Emergências e Segurança de Portugal (SIRESP) e da Central de Emergências 112.

O Sistema de Segurança Interna tem ainda a responsabilidade de apresentar o Relatório Anual de Segurança Interna (RASI), que reúne as estatísticas da criminalidade das forças e serviços de segurança.