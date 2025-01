Simulador da aeronave KC-390 da Força Aérea deverá estar operacional em junho

Este simulador, que é uma "autêntica réplica" do cockpit do avião KC-390, vai ser instalado na Base Aérea N.º 11, em Beja, nas instalações da Esquadra 506 - "Rinocerontes".

"Neste momento decorre a montagem dos componentes, prevendo-se que os trabalhos estejam concluídos até ao final do primeiro trimestre de 2025. Segue-se depois um período de aceitação, estimando-se que o simulador esteja totalmente pronto a operar em junho", lê-se no comunicado enviado pelo ramo.

Este simulador garante que quase todos os voos de treino e qualificação sejam realizados sem recurso às aeronaves, o que vai permitir "uma maior racionalização de recursos, nomeadamente combustível e menor desgaste das aeronaves, e uma maior disponibilidade para a concretização de missões operacionais e de treino, para além dos benefícios ambientais".

"Através deste simulador, será possível à Força Aérea treinar as tripulações de KC-390 em todas as circunstâncias, com relevância para as simulações de emergências", acrescenta o ramo.

O KC-390 é um avião de transporte militar multifacetado, com valências que vão desde o combate a incêndios florestais, a realização de operações de busca e salvamento, evacuações médicas e missões de ajuda humanitária.

Em 2019, Portugal acordou adquirir à brasileira Embraer cinco aeronaves KC-390 e um simulador, tendo já sido entregues duas, com o objetivo de substituir os Hercules C-130, por um valor de 850 milhões de euros.

No âmbito deste processo foram introduzidas modificações à aeronave para a adequar aos requisitos estabelecidos pelas alianças das quais Portugal faz parte, nomeadamente a NATO, Nações Unidas e União Europeia.

Estas modificações, certificadas pela Autoridade Aeronáutica Nacional, fazem com que as aeronaves possam ser adquiridas por outros países com lucro para o Estado português.