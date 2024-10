Tempestade Kirk complica vias rodoviárias e ferroviárias

Lusa

A circulação de comboios está cortada na Linha do Minho, devido à queda de uma árvore, com a CP alertar os passageiros para perturbações significativas em várias linhas, por causa do mau tempo.



No Porto, a Avenida AEP, um dos principais eixos de circulação rodoviária, esteve cortada também por causa da queda de um árvore.



De forma preventiva, várias autarquias decidiram suspender as aulas e encerrar as escolas, como é o caso de Montalegre e Vila Pouca de Aguiar. A lista de ocorrências é longa, devido à chuva e ao vento forte que se faz sentir sobretudo na região norte do país.