O Governo deve apresentar dentro de dias o plano que vai fazer desviar os camiões da Via de Cintura Interna, para a Circular Regional Externa do Porto. O presidente da Área Metropolitana do Porto avança a noticia dizendo mesmo que o "assunto está encerrado".

Eduardo Vítor Rodrigues elogia o que diz ser a coragem do Governo, e do ministro Miguel Pinto Luz ao aplicar aquilo que os autarcas da Área Metropolitana do Porto pediam há vários anos.



Rui Moreira considera que as medidas são urgentes para fazer do Porto uma cidade mais acessível.