ULS Almada-Seixal e Lisboa Ocidental já registam aumento de procura das urgências

"Neste momento, o Serviço de Urgência regista já um acréscimo de procura, com o número de internamentos dentro do expectável para esta altura do ano", refere a ULS Lisboa Ocidental (ULSLO) numa resposta hoje à agência Lusa.

Segundo a instituição, a média de admissões nos três serviços de urgência (Geral, Pediátrica e Obstétrica na última semana foi de 403 doentes por dia, com uma média de 29 internamentos diários.

A ULS Almada-Seixal (ULSAS)também observou um ligeiro aumento da procura do Serviço de Urgência Geral, conforme demonstram os dados enviados à Lusa na segunda-feira.

"Na semana de 18 a 24 de novembro, houve 1.944 episódios no Serviço de Urgência Geral, numa média de 277 episódios por dia. Na semana anterior, registaram-se 1.887 episódios, numa média de 269 episódios/dia", adianta.

Relativamente aos internamentos, os dados, que não incluem o berçário e a hospitalização domiciliária, indicam que, entre 18 a 24 de novembro, foram registadas 405 admissões, enquanto na semana anterior foram 369.

No conjunto das três urgências da ULSAS, foram registados 3.059 episódios de urgência, entre 18 e 24 de novembro, com uma média diária de 437 casos.

Segundo os dados, 80% dos doentes recorreram à urgência por motivo de doença, 6% por razões obstétricas, 5,7% com infeções respiratórias, 4% por queda e 10% por acidentes pessoais, de trabalho, ou outros.