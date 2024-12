Vacinação contra a gripe e a covid-19 disponível para o grupo entre 50 e 59 anos

“No ano passado, vacinámos cerca de 250 mil pessoas dos 50 aos 59 anos e esperamos que este ano também consigamos alcançar este valor”, adiantou à agência Lusa o subdiretor-geral da Saúde, André Peralta-Santos.



Segundo referiu, a decisão de alargar a vacinação sazonal a esta faixa etária deve-se à disponibilidade de doses, tendo em conta que atualmente existem em "stock" cerca de 400 mil vacinas contra a gripe.



Peralta-Santos salientou a importância de essa vacinação ocorrer antes do início das festividades do Natal e Ano Novo, período de maior contacto social.



Com quase três meses decorridos da campanha de vacinação sazonal, o subdiretor-geral da Saúde fez um “balanço globalmente muito positivo”, com cerca de 2,2 milhões de pessoas vacinadas para a gripe e 1,5 milhões para a covid-19.



Destacou que a cobertura vacinal das pessoas com mais de 85 anos, que este ano tiveram pela primeira vez à sua disposição uma vacina da gripe de dose reforçada, já ultrapassou os 75%, que era o objetivo da DGS.