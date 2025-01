Ana Gomes acusa Governo Costa de não ter dado recursos à AIMA

Ana Gomes compreende por isso as recentes críticas do atual secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, sobre as falhas socialistas no dossier para a imigração.



Palavras que geraram desconforto e críticas no seio do PS. Ana Gomes frisou que tal reação vem "de pessoas que tiveram responsabilidades diretas na política que o Governo Costa seguiu nesta matéria".



"De facto, terão feito o melhor possível mas os resultados são maus, muito maus", considerou, referindo que a AIMA não teve recursos para responder aos processos.



"Houve uma responsabilidade política e o PS tem de a assumir", sublinhou. Ana Gomes afirmou ter acompanhado os esforços da ministra Ana Catarina Mendes para obter meios "financeiros, humanos e de computadores, para por a AIMA a funcionar, mas não lhe deram esses meios, portanto a AIMA não funcionou".



"A situação foi horrível e foi o que o PS deixou", acusou a militante, para quem o Governo Costa teve "outras prioridades, nomeadamente o brilharete das contas para Bruxelas".



"Foi essa a principal razão", garantiu Ana Gomes.



"O PS só se credibiliza se assumir erros e houve erros", que levaram a que não fosse garantida a função do Estado "de exercer o seu fundamental controlo e não dar esse controlo às redes de traficantes de seres humanos", acrescentou.



Ana Gomes critica ainda a política migratória do atual governo, que, afirma, "cavalga a agenda xenófoba e racista e odiosa da extrema direita".